بايدن: ترامب ألقى إصبع ديناميت في برميل بارود

علق المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2020 جو بايدن على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الشهيد قاسم سليماني، بقوله إن الرئيس دونالد ترامب "قد ألقى إصبع ديناميت في برميل بارود".

وقال بايدن في بيان له "تقول الإدارة (الأمريكية) إن هدفها ردع إيران عن شن مزيد من الهجمات، لكن هذا العمل على الأرجح سيسفر عن نتيجة عكسية.. الرئيس ترامب ألقى إصبع ديناميت في برميل بارود، وعليه أن يفسر للشعب الأمريكي ما هي الاستراتيجية والخطة لتأمين قواتنا وموظفي السفارات، وشعبنا ومصالحنا سواء في الداخل أو الخارج، وشركاءنا في المنطقة وخارجها".