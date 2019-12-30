السودان: الإعدام بحق 27 عضوا بجهاز المخابرات في قضية مقتل متظاهر

قضت محكمة سودانية اليوم الاثنين، بالإعدام على 27 عسكريا بجهاز المخابرات العامة، وتبرئة سبعة آخرين في قضية مقتل المتظاهر "الأستاذ المدرسي أحمد الخير"، بعد تعرضه للتعذيب.

وقال القاضي الصادق عبد الرحمن "وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، وتقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت"، مشيرا الى أن المعتقل تعرض خلال توقيفه للضرب المبرح.

والجلسة تحظي باهتمام بالغ من قبل الشارع السوداني، حيث دعا "تجمع المهنيين"، في بيان له، الجماهير لحضورها تأكيداً لدعم المطالبات المستمرة بالقصاص من قتلة حراك ديسمبر.

وتعد محاكمة قتلة أحمد الخير، تكريس لمفهوم محاسبة افراد جهاز الأمن الذين قاموا طوال 30 عاما بالبطش والتنكيل وقتل المعتقلين، دون رقيب أو حسيب، مدججين بالحصانات والحمايات القانونية التي تتيح لهم فعل ما يشاؤون.

وأحمد الخير عوض الكريم، هو معلم وناشط سياسي من منطقة خشم القربة بشمال السودان، عرف في منطقته بمعاداته للنظام السابق.