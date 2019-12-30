الصفحة الدولية

ظريف: علاقات طهران مع موسكو استراتيجية


وصف وزير خارجية الجمهورية الاسلامية، محمد جواد ظريف، علاقات إيران مع روسيا بالاستراتيجية، مبينا أنه "نحن بحاجة مستمرة الى التنسيق والتشاور وتبادل الافكار بشأن مختلف قضايا المنطقة والقضايا الدولية وآخر تطورات المنطقة والعالم".

ولدى وصوله الى موسكو قال محمد جواد ظريف، ان المناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين تبين استعداد طهران للتعاون من اجل صيانة امن وحرية الملاحة في مضيق هرمز وعدم تماشي قوى عالمية هامة مع سياسة التوتر في المنطقة..

وأضاف: هذه زيارتي الثامنة والعشرين الى روسيا خلال السنوات الست والنصف الماضية، وتبين العلاقات الوثيقة بين البلدين.

ولفت الى ان اليوم (الاثنين) ستسنح الفرصة لإجراء محادثات مفصلة مع وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) بشأن جميع القضايا.

وبشأن رسالة المناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي، قال ظريف: ان هذه المناورات تبين هذه الحقيقة بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة للتعاون من اجل الحفاظ على امن وحرية الملاحة للجميع في ممر هرمز المائي الدولي، وان هناك دولا اخرى وايضا من القوى العالمية الهامة التي لا تتماشى مع سياسة خلق التوتر في هذه المنطقة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ظريف: علاقات طهران مع موسكو استراتيجية
الحكم بالسجن تسع سنوات بحق زعيم كنيسة في الصين
جانسون يعد بتنفيذ البريكست في 31 يناير
واشنطن تتوعد بـ"رد ملائم" في حال تنفيذ كوريا الشمالية تهديداتها
السعودية... الإعدام لمرتكب حادث طعن أعضاء فرقة مسرحية في الرياض
فرنسا.. اضراب سكك الحديد يتسبب بخسارة 400 مليون يورو
طهران تستدعي القائم بالأعمال الكويتي على خلفية عقد مؤتمر مناوئ لإيران
السلطات الكويتية تتحرك بعد نشر فيديوهات تتنافى مع الآداب
الرئيس الجزائري يكلف عبد العزيز جراد بتشكيل الحكومة الجديدة
الدفاع الروسية: قريبا سنرى حملة إعلامية واسعة ضد قياداتنا العسكرية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي الجبوري : فايــــــــــــــــــــــــق العربنجي باخلاقه لا يهدد ويتوعد بقدر ماهو يعرض عمالته على الامريكان هو فهم اللعبة كن ضد ...
الموضوع :
" الاحمق" فائق الشيخ علي يتجاوز مرة اخرى على شيخ المجاهدين هادي العامري ويقول له ساتي بك من ايران واعلقك بساحة التحرير
ابنك ياعراق : للاسف العراق وصل الى هذه المرحلة بلا سياده وبلا احترام من قبل العالم وخصوصا امريكا اللعينه , ...
الموضوع :
الضربة الامريكية للحشد الشعبي لماذا والى اين؟!
عباس قنبر هاشم : اللهم وفق الجمیع لخدمة العراق وشعبه ...
الموضوع :
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يجتمع مع برهم صالح
ابنك ياعراق : اين الدولة ؟ لماذا لايلقون القبض عليهم ؟ نطالب الضرب بيد من الحديد لكل من يريد الخراب ...
الموضوع :
مجاميع مخربة جاءت من عدة محافظات الى بغداد للقيام باعمال حرق وتدمير وخلافات في ساحة التحرير معهم
الفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي : أخي الكاتب : لقد قلنا هذا .. واكثر منذ ١ اكتوبر، فلماذا لم تنتبهوا الا بعد خراب ...
الموضوع :
الى / مدعي الوطنية والإصلاح والشرف والأستقلال
احمد قاسم محمد : سلام عليك انا مواطن من مدينة الموصل لي مشكلة او معاملة في أمانة العامة في مجلس الوزراء ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ali al iraqy : السلام عليكم قبل ٣ أيام حوالي استدعوا فوجان من الحشد من الموصل الى بغداد وبعد يومين ادخلوا ...
الموضوع :
مصدر: إنذار (ج) في صفوف الحشد الشعبي تأهباً لتحركات اميركية متوقعة
عمر : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قائل هذه الأبيات؟ ...
الموضوع :
قصيدة حبي لكم يا آل بيتِ المصطفى
ابو حسنين : اجزم بكل ما اصاب العراق من بعد 2003 ولحد الان من تخريب وقتل وفساد يدار من قبل ...
الموضوع :
فضيحة من العيار الثقيل ... ما سر تبرأ مكتب الصدر لمجموعة من اتباعه في البصرة
يسر نوري : #مناشدة_إلى_معالي_وزيره_التربية_المحترمه نحن شريحه من خريجو كلية التربيه الاساسيه قسم التربية الاسرية والمهن الفنيه نناشد الوزارة بوضع الحلول ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك