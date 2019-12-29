السعودية... الإعدام لمرتكب حادث طعن أعضاء فرقة مسرحية في الرياض

أصدرت محكمة سعودية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام على شخص مدان بالهجوم على فرقة استعراضية في الرياض بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأصدرت المحكمة الجزائية حكما ابتدائيا، بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في الرياض، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.

وأضافت "المحكمة الجزائية تصدر حكما ابتدائيا بسجن المتهم الثاني في قضية الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية بالرياض 12 عاما و6 أشهر".

ووقع الحادث يوم 11 نوفمبر/تشرين الأول في حديقة الملك عبد الله، وهي واحدة من عدة مواقع تستضيف مهرجانا ترفيهيا لمدة شهرين في إطار جهود الحكومة الرامية لانفتاح المجتمع السعودي وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وقالت السلطات السعودية إن الحادث اعتداء بالطعن على رجلَيْن وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضًا حيًّا لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبد الله بن عبدالعزيز بحي الملز وسط العاصمة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة (8:00 بالتوقيت المحلي) من مساء يوم الاثنين ألقت القبض على الجاني (مقيم يمني الجنسية) فور اقتحامه للمسرح، يبلغ من العمر 33 عاماً، وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين).

وأفادت قناة "الإخبارية" في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن المشتبه به في حادثة الطعن في نوفمبر/تشرين الثاني في السعودية، عمل بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة في اليمن.