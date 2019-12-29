الصفحة الدولية

السعودية... الإعدام لمرتكب حادث طعن أعضاء فرقة مسرحية في الرياض


أصدرت محكمة سعودية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام على شخص مدان بالهجوم على فرقة استعراضية في الرياض بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأصدرت المحكمة الجزائية حكما ابتدائيا، بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في الرياض، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.

وأضافت "المحكمة الجزائية تصدر حكما ابتدائيا بسجن المتهم الثاني في قضية الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية بالرياض 12 عاما و6 أشهر".

ووقع الحادث يوم 11 نوفمبر/تشرين الأول في حديقة الملك عبد الله، وهي واحدة من عدة مواقع تستضيف مهرجانا ترفيهيا لمدة شهرين في إطار جهود الحكومة الرامية لانفتاح المجتمع السعودي وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وقالت السلطات السعودية إن الحادث اعتداء بالطعن على رجلَيْن وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضًا حيًّا لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبد الله بن عبدالعزيز بحي الملز وسط العاصمة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة (8:00 بالتوقيت المحلي) من مساء يوم الاثنين ألقت القبض على الجاني (مقيم يمني الجنسية) فور اقتحامه للمسرح، يبلغ من العمر 33 عاماً، وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين).

وأفادت قناة "الإخبارية" في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن المشتبه به في حادثة الطعن في نوفمبر/تشرين الثاني في السعودية، عمل بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة في اليمن.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السعودية... الإعدام لمرتكب حادث طعن أعضاء فرقة مسرحية في الرياض
فرنسا.. اضراب سكك الحديد يتسبب بخسارة 400 مليون يورو
طهران تستدعي القائم بالأعمال الكويتي على خلفية عقد مؤتمر مناوئ لإيران
السلطات الكويتية تتحرك بعد نشر فيديوهات تتنافى مع الآداب
الرئيس الجزائري يكلف عبد العزيز جراد بتشكيل الحكومة الجديدة
الدفاع الروسية: قريبا سنرى حملة إعلامية واسعة ضد قياداتنا العسكرية
مصادر طبية تحذر من انتشار واسع للجرب في إسطنبول
مقتل شخص على الأقل بإطلاق نار بمركز تجاري في أمريكا
بعد نفي أنباء استشهاده في سوريا... أول ظهور لقائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري يرى إسرائيل على "أعتاب الانهيار"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.18
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابنك ياعراق : اين الدولة ؟ لماذا لايلقون القبض عليهم ؟ نطالب الضرب بيد من الحديد لكل من يريد الخراب ...
الموضوع :
مجاميع مخربة جاءت من عدة محافظات الى بغداد للقيام باعمال حرق وتدمير وخلافات في ساحة التحرير معهم
الفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي : أخي الكاتب : لقد قلنا هذا .. واكثر منذ ١ اكتوبر، فلماذا لم تنتبهوا الا بعد خراب ...
الموضوع :
الى / مدعي الوطنية والإصلاح والشرف والأستقلال
يسر نوري : #مناشدة_إلى_معالي_وزيره_التربية_المحترمه نحن شريحه من خريجو كلية التربيه الاساسيه قسم التربية الاسرية والمهن الفنيه نناشد الوزارة بوضع الحلول ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابو زهراء : اجمل مقال واقعي البلد فيه الكثير من الشخصيات غير الجدلية كان بالامكان ترشيحها وانهاء المشكلة ...
الموضوع :
فقال: اذبحوا بقرة! فقالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ  
يجب تلقؤنهم درس والا فمصداقيتكم تضيع ولن تؤتمنون على شيء بعد يومكم هذا : هذه النقطه ستثبت قوتكم بعد يومكم هذا وخاصه امام المخلصين من اخوتكم السنه الشرفاء ...
الموضوع :
قوة اميركية تعتقل قياديا بارزا في الحشد العشائري غربي الانبار
محسن جباره عوده. : نحن فئه مثقفه لم ندرك ما يدور في دهاليز هذا البلد المسكين. فكيف الفئه الجاهله. ارجو للسيد ...
الموضوع :
هل حقاً السيد علي العلاق افضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي
كاظم جواد المنذري : السلام عليكم ...انا من بغداد ..موظف في الديوانية ..قدمت في بلدية الديوانية لغرض الحصول على قطعة ارض ...
الموضوع :
تعرف على ضوابط واليات توزيع الاراضي على المواطنين
المحتاج لله : هذوله البعثيه والله الله هو اللي فضحهم ،،انظرو احيانا يستشهد بريء فيدخله الله الجنه ولكنه يصبح خيط ...
الموضوع :
شقيق المجرم منتظر الزيدي يعترف ان شقيقه قتل مصور الحشد الشعبي الشهيد احمد المهنا
رضوان : المقاله جميله وربطت بموضعيه واقعنا السياسي الحاضر بالواقع التاريخي السابق ، ومدلولاتها ومقاربتها لتاريخين الحاضر والماضي صائبه ...
الموضوع :
دراسة/ قراءة تأريخية لأحداث أليوم في ألعراق
ابو حسنين : للاخوه المشرفين على موقع براثا هذه الشخصيه النشاز الانتهازيه الانتفاعيه لا تكون على صفحاتكم ومنشوراتكم ولا تعطوا ...
الموضوع :
النائب السابق رحيم الدراجي : رئيس الجمهورية لا يمتلك الجرأة لإستخدام صلاحياته التي كفلها الدستور
فيسبوك