الصفحة الدولية

فرنسا.. اضراب سكك الحديد يتسبب بخسارة 400 مليون يورو


أعلنت شركة سكك الحديد الفرنسية " SNCF " عن خسارة قدرها 400 مليون يورو، جراء اضراب عمال الشركة عن العمل في يومهم الحادي والعشرين.

وقال رئيس الشركة جان بيير فاراندو في حديث لصحيفة "لاكوا" الفرنسية إن "النقاش بين الموظفين والإدارة معطلًا، وميزانية الخسائر لشركة السكك الحديدية ستزيد أكثر، بسبب الاضراب".

وأضاف، أن "خسائر الشركة منذ يوم 5 كانون الاول تسبب بالفعل في خسارة SNCF 400 مليون يورو".

واوضح ان "الحسابات المالية لعام 2019 سوف تتاثر بشدة بهذا الاضراب ، خاصة وأننا لم ننته بعد من عدد العواقب الاقتصادية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فرنسا.. اضراب سكك الحديد يتسبب بخسارة 400 مليون يورو
طهران تستدعي القائم بالأعمال الكويتي على خلفية عقد مؤتمر مناوئ لإيران
السلطات الكويتية تتحرك بعد نشر فيديوهات تتنافى مع الآداب
الرئيس الجزائري يكلف عبد العزيز جراد بتشكيل الحكومة الجديدة
الدفاع الروسية: قريبا سنرى حملة إعلامية واسعة ضد قياداتنا العسكرية
مصادر طبية تحذر من انتشار واسع للجرب في إسطنبول
مقتل شخص على الأقل بإطلاق نار بمركز تجاري في أمريكا
بعد نفي أنباء استشهاده في سوريا... أول ظهور لقائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري يرى إسرائيل على "أعتاب الانهيار"
سفن حربية روسية تدخل ميناء جابهار الإيراني للمشاركة في مناورات "حزام الأمن البحري"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.18
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابنك ياعراق : اين الدولة ؟ لماذا لايلقون القبض عليهم ؟ نطالب الضرب بيد من الحديد لكل من يريد الخراب ...
الموضوع :
مجاميع مخربة جاءت من عدة محافظات الى بغداد للقيام باعمال حرق وتدمير وخلافات في ساحة التحرير معهم
الفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي : أخي الكاتب : لقد قلنا هذا .. واكثر منذ ١ اكتوبر، فلماذا لم تنتبهوا الا بعد خراب ...
الموضوع :
الى / مدعي الوطنية والإصلاح والشرف والأستقلال
يسر نوري : #مناشدة_إلى_معالي_وزيره_التربية_المحترمه نحن شريحه من خريجو كلية التربيه الاساسيه قسم التربية الاسرية والمهن الفنيه نناشد الوزارة بوضع الحلول ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابو زهراء : اجمل مقال واقعي البلد فيه الكثير من الشخصيات غير الجدلية كان بالامكان ترشيحها وانهاء المشكلة ...
الموضوع :
فقال: اذبحوا بقرة! فقالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ  
يجب تلقؤنهم درس والا فمصداقيتكم تضيع ولن تؤتمنون على شيء بعد يومكم هذا : هذه النقطه ستثبت قوتكم بعد يومكم هذا وخاصه امام المخلصين من اخوتكم السنه الشرفاء ...
الموضوع :
قوة اميركية تعتقل قياديا بارزا في الحشد العشائري غربي الانبار
محسن جباره عوده. : نحن فئه مثقفه لم ندرك ما يدور في دهاليز هذا البلد المسكين. فكيف الفئه الجاهله. ارجو للسيد ...
الموضوع :
هل حقاً السيد علي العلاق افضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي
كاظم جواد المنذري : السلام عليكم ...انا من بغداد ..موظف في الديوانية ..قدمت في بلدية الديوانية لغرض الحصول على قطعة ارض ...
الموضوع :
تعرف على ضوابط واليات توزيع الاراضي على المواطنين
المحتاج لله : هذوله البعثيه والله الله هو اللي فضحهم ،،انظرو احيانا يستشهد بريء فيدخله الله الجنه ولكنه يصبح خيط ...
الموضوع :
شقيق المجرم منتظر الزيدي يعترف ان شقيقه قتل مصور الحشد الشعبي الشهيد احمد المهنا
رضوان : المقاله جميله وربطت بموضعيه واقعنا السياسي الحاضر بالواقع التاريخي السابق ، ومدلولاتها ومقاربتها لتاريخين الحاضر والماضي صائبه ...
الموضوع :
دراسة/ قراءة تأريخية لأحداث أليوم في ألعراق
ابو حسنين : للاخوه المشرفين على موقع براثا هذه الشخصيه النشاز الانتهازيه الانتفاعيه لا تكون على صفحاتكم ومنشوراتكم ولا تعطوا ...
الموضوع :
النائب السابق رحيم الدراجي : رئيس الجمهورية لا يمتلك الجرأة لإستخدام صلاحياته التي كفلها الدستور
فيسبوك