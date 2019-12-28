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طهران تستدعي القائم بالأعمال الكويتي على خلفية عقد مؤتمر مناوئ لإيران


استدعت الخارجية الإيرانية، السبت، القائم بالأعمال الكويتي في طهران على خلفية عقد مؤتمر مناوئ لإيران في الكويت.

وأعلنت طهران استدعاء القائم بأعمال السفارة الكويتية على خلفية استضافة الدولة الخليجية لمؤتمر لجماعات معارضة ل‍إيران تصنفها طهران كمنظمات إرهابية.

وقال بيان للخارجية إنها "استدعت القائم بأعمال السفارة الكويتية لدى طهران احتجاجا على احتضان الكويت مؤتمرا ضد الجمهورية الإسلامية، واستقبالها قادة إرهابيين في الجماعات المعارضة ل‍إيران، وتصريحات بعض المسؤولين الكويتيين المعادية ل‍إيران".

ووفقا للبيان فقد "سلمت الخارجية مذكرة احتجاج شديد اللهجة للقائم بالأعمال الكويتي".

كما دان مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الخليج، علي رضا عنايتي، التصرف الكويتي، واعتبره "تدخلا صريحا في الشؤون الداخلية الإيرانية وانتهاكا لمبدأ حسن الجوار، وطبيعة التصريحات الرسمية الصادرة من الكويت".

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