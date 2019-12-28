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السلطات الكويتية تتحرك بعد نشر فيديوهات تتنافى مع الآداب


قالت وزارة الداخلية الكويتية إنه تم استدعاء الشخص المسؤول عن نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء وتتنافى مع الآداب العامة، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم تحريك دعوى قضائية ضد الشخص المعني بالموضوع من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

وأكد البيان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، مشيرا إلى أن المؤسسات الأمنية تتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو الآداب العامة.

 

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السلطات الكويتية تتحرك بعد نشر فيديوهات تتنافى مع الآداب
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