الدفاع الروسية: قريبا سنرى حملة إعلامية واسعة ضد قياداتنا العسكرية

أعلن روسلان تساليكوف، النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعد ضغوط إعلامية هادفة لتشويه صورة الجهود المبذولة في روسيا من أجل تعزيز قواتها المسلحة.

وفي مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا"، لسان حال وزارة الدفاع، نشرت اليوم الجمعة، كشف تساليكوف أن لدى الوزارة معلومات تشير إلى بذل بعض الدول "جهودا منسقة وعبر وسائل إعلام محددة" تهدف إلى "تشويه سمعة أجهزة السلطة وسياسيين وصحفيين روس".

وتوقع المسؤول العسكري أن يتم في وقت قريب "تشديد الضغوط الإعلامية الموجهة ضد قادة القوات المسلحة الروسية".

وتابع أن الجيش الروسي لن يترك "الأساليب القذرة للصراع الإعلامي" بلا رد، مضيفا أن وزارته تنتظر من وسائل الإعلام الروسية أن تظهر تضامنها معها في هذه المواجهة.

وأكد تساليكوف عزم الوزارة على إبطال المخططات الرامية إلى تشويه سمعة الجيش الروسي، مشيرا إلى أن التصدي لها لن يكون ناجعا إلا عبر إعمال "مبدأ الشفافية".