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سفن حربية روسية تدخل ميناء جابهار الإيراني للمشاركة في مناورات "حزام الأمن البحري"


أعلن المتحدث باسم أسطول بحر البلطيق الروسي، رومان مارتوف، عن دخول البواخر والسفن الحربية التابعة للأسطول، المكونة من سفينة الحراسة "ياروسلاف مودري"، والناقلة "يلنيا"، وزورق القطر " فيكتور كونيتسكى"، ميناء جابهار الإيراني للمشاركة في المناورات الروسية الصينية الإيرانية.

وقال مارتوف للصحفيين اليوم الجمعة: "رست البواخر والسفن الحربية التابعة لأسطول البلطيق في الجزء الداخلي من ميناء جابهار في الجمهورية الإيرانية الإسلامية. وصلت السفن إلى إيران للمشاركة في المناورات الروسية الإيرانية الصينية. اليوم، سيشارك الوفد الرسمي للبحرية الروسية في المؤتمر المخطط انعقاده على الشاطئ".

وأشار إلى أن المرحلة النشطة للتدريبات، التي ستجري في شمال المحيط الهندي، ستبدأ غداَ 28 كانون الأول/ديسمبر. وأثناء المناورات البحرية، سيقوم البحارة العسكريون الروس والإيرانيون والصينيون، بمناورات مشتركة، وأعمال بحث وتحرير سفينة استولى عليها "القراصنة"، وسيجرون أيضاً تدريبا على حماية البواخر والسفن من الهجمات الإرهابية.

وانطلقت اليوم الجمعة، المناورات العسكرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين، في شمال المحيط الهندي وبحر عُمان تحت عنوان "حزام الأمن البحري" وتستمر أربعة أيام.

هذا وفي وقت سابق، أفيد بأن مجموعة من السفن الحربية تابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي وبعد الانتهاء من تدريبات "اندرا-2019" توجهت إلى إيران. 

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