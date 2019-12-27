محكمة مغربية تقضي بسجن صحفي ومدون اساء للملك

قضت محكمة مغربية بسجن مدون اربع سنوات بعدما أدانته بسب العاهل المغربي والشعب المغربي والمؤسسات الدستورية، كما اعتقل صحفي بتهمة إهانة القضاء.

وحكم على المدون، محمد السكاكي، بالسجن لمدة 4 سنوات وتغريمه 40 ألف درهم (4153 دولارا) بعدما أدانته "بالإساءة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس وسب المغاربة وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات".

واعتقل السكاكي الشهر الماضي بعد أن نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرته السلطات متضمنا لعبارات "مهينة للشعب المغربي وللعاهل المغربي".

واعتذر السكاكي للمغاربة أمام المحكمة عن العبارات الواردة في الفيديو، وقال إنه لم يقصد عموم الشعب المغربي و"إنما فئة قليلة"، كما أضاف أنه لم يقصد الإساءة إلى الملك وإنما كانت "مناشدة مني إليه وطلبا بأن يتدخل لتصحيح أخطاء المسؤولين".

واعتبرت هيئة الدفاع عن السكاكي في تصريحات للصحافة أن الحكم عليه "قاس وغير عادل" ويدخل في إطار "التضييق على حرية التعبير"، كما قالت إنها ستستأنف الحكم.