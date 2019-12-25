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الطائرات المجهولة تثير قلق واشنطن.. والشرطة تكشف عن تفاصيل


تحاول السلطات الأمريكية تحديد مشغلي مجموعة من طائرات مسيرة نفذت في الأيام الأخيرة عشرات التحليقات الليلية فوق ولاية كولورادو.

وكشفت صحيفة Denver Post عن القضية إذ أفادت بأن تلك الدرونات نفذت خلال الأسبوع الماضي عشرات التحليقات الليلية فوق مقاطعة فيليبس.

وأكدت شرطة فيليبس هذه المعلومات، مقرة بعدم معرفتها من أين تأتي هذه الطائرات ومن يسيّرها.

وصرح قائد شرطة مقاطعة فيليبس توماس إليوت، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، بأن الحديث يدور عن 17 طائرة مسيرة على الأقل تنفذ تحليقاتها عادة بين الساعتين الخامسة مساء، والعاشرة ليلا، ويبلغ امتداد جناحيها 1.8 مترا.

وأشار قائد الشرطة إلى أن تلك الطائرات تحلق على ارتفاع 60-90 مترا فوق سطح الأرض بمسار غريب، كأنها تنفذ عملية تمشيط بحثا عن شيء.

وعلى الرغم من إقراره بعدم وجود أي مؤشرات على انخراط تلك الطائرات في أنشطة غير مشروعة، أعرب إليوت عن قلقه، داعيا المواطنين إلى إبلاغ أجهزة الأمن إذا لاحظوا هبوط إحدى هذه الطائرات أو شخصا يسيرها.

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