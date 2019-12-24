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وزيرا خارجية روسيا ومصر يناقشان الأزمة في ليبيا


أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش مع نظيره المصري سامح شكري الوضع في ليبيا، وأكدا من جديد عزمهما على التعاون من أجل ضمان السلام في المنطقة.

وقال البيان، إن الوزيرين أجريا خلال اتصال هاتفي تبادلا شاملا لوجهات النظر حول الوضع الحالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على الوضع في ليبيا، حيث أكدا التزامهما بمواصلة التعاون الوثيق من أجل التغلب على الأزمات وضمان السلام في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، حيث ناقشا آفاق التعاون بين البلدين للمساعدة في استقرار الوضع في ليبيا.

ووقعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية، يوم 27 نوفمبر الماضي، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتي تفاهم تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.

وأثار هذا التطور معارضة شرسة من قبل سلطات شرق ليبيا المنافسة لحكومة الوفاق وكذلك كل من مصر واليونان وقبرص، التي تشهد علاقاتها في الآونة الأخيرة تقاربا ملحوظا في ظل الخلافات مع تركيا.

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