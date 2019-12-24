الخارجية الصينية تتهم واشنطن بانتهاك الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

حذرت وزارة الخارجية الصينية من أن "الولايات المتحدة الأمريكية” تحوّل الكون إلى ساحة معركة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الخارجية الصينية حذرت من أن "الولايات المتحدة الأمريكية” تحوّل الكون إلى ساحة معركة، بعدما أعلنت ​واشنطن​ إنشاء ذراع عسكرية جديدة تحت مسمى "قوة فضائية"،

معتبرةً أن "هذه التصرفات الأميركية تنتهك بقوة الاجماع الدولي بشان الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وتشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلام في ​الفضاء الخارجي​".

ودعت المجتمع الدولي​ "لتبني نهج مسؤول وحكيم لمنع تحول الفضاء الخارجي لساحة معركة جديدة".