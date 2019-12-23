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إيران تعلق مفاوضات الاتفاق النووي لحين إلغاء العقوبات بشكل كامل


أعلنت إيران، اليوم الاثنين، عن تعليق المفاوضات الفنية في الاتفاق النووي، لحين رفع الحظر عنها، وإلغاء العقوبات بشكل كامل.

وقال صالحي، عقب إعلانه تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل آراك النووي، إن "إيران أعلنت موقفها وحددته بشكل نهائي وغير قابل للتراجع وموقفها من التفاوض هو أنها لن تتفاوض حول الشطر الفني من الاتفاق النووي ولن تتفاوض ما لم تلغى العقوبات بشكل كامل".

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، أن "أوروبا إذا لجأت إلى آلية فض النزاع، فإنها ستقضي على الاتفاق النووي، ما يتعارض مع ما تعلنه"، مضيفا أن "أوروبا تريد الحفاظ على الاتفاق النووي، لكن هل لديها القدرة على الوقوف أمام أمريكا؟".

وأعلنت الولايات المتحدة، في أيار 2018، انسحابا أحاديا الجانب من الاتفاق الموقع في 2015 بين إيران والدول الخمس دائم العضوية بمجلس الأمن الدولي بالإضافة ل‍ألمانيا، واستئناف فرض العقوبات الصارمة ضد ايران.

 

وفي وقت لاحق، أعلنت طهران تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بسبب ما اعتبرته فشلا من الدول الأوروبية في توفير آلية فاعلة للتعامل المالي والتجاري مع إيران تتفادى العقوبات الأمريكية.

 

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