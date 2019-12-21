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الشرطة الأمريكية تقتل مواطنا قطريا


أعلنت السلطات الأمريكية أمس الجمعة، أن مواطنا قطريا وصل البلاد بتأشيرة دراسية، قتل برصاص ضابط في شرطة ولاية أريزونا بعد أن تعرض الأخير لهجوم من قبله.

وصرح رئيس إدارة السلامة العامة في الولاية، الكولونيل فرانك ميلستيد، بأن الحادث وقع ليلة الخميس الماضي، بعد أن انتبه الشرطي هيو غرانت الذي كان ينفذ دورية روتينية بحثا عن سائقين سكارى في إحدى ضواحي مدينة فينيكس، الشاب القطري محمد أحمد الهاشمي (25 عاما)، وهو يلقي إشارة مرور على الأرض.

وطالب الشرطي الذي كانت برفقته امرأة من أعضاء مجموعة "الأمهات ضد السائقين السكارى" الشاب بإعادة الإشارة إلى مكانها، غير أن الأخير رفض وكان يمشي في وسط الشارع أمام سيارة الشرطي دون أن يستجيب إلى الأوامر بالتوقف.

وحاول الشرطي استخدام صاعق كهربائي لتحييد الشاب وإلقاء القبض عليه، غير أن الأخير هجم عليه، واندلع بينهما شجار استخدم فيه الشرطي في نهاية المطاف الرصاص الحي.

ونشرت السلطات مقطع فيديو يوثق الحادث، يظهر أن الطالب قاوم بشدة محاولة احتجازه وطرح الشرطي أرضا، لكن هذا التسجيل لا يوثق لحظة استخدام الضابط للسلاح.

وأشار رئيس إدارة السلامة العامة إلى أن الشرطي اضطر إلى إطلاق الرصاص الحي على الشاب حرصا على حياته وحياة المرأة التي كانت برفقته، عندما أدرك أن الوضع يتصاعد، لافتا إلى أن الشرطي تعرض لإصابات في الوجه والرأس ويستعيد حاليا عافيته في منزله.

وأكدت السلطات أن الشرطة قد أوقفت الهاشمي الأربعاء الماضي لمحاولته اقتحام مركز إسلامي في مدينة تمبي مرتين خلال ساعات معدودة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الهاشمي طالب سابق في جامعة ولاية أريزونا ومن غير الواضح متى وصل إلى الولايات المتحدة.

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