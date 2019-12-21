روحاني: لاينبغي لإيران واليابان ان تسمحا لطرف ثالث بالاخلال في علاقاتهما

أعلن الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني ان ابواب ايران مفتوحة أمام الشركات اليابانية للمشاركة والاستثمار في المشاريع الاقتصادية الكبرى، مضيفا ان ايران واليابان وانطلاقا من الصداقة العريقة بينهما، لاينبغي ان تسمحا لطرف ثالث بالاخلال في علاقاتهما.

وخلال لقاء مع مجموعة من كبار مدراء المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية في اليابان، الذي جرى قُبيل مغادرة الرئيس روحاني لطوكيو، أوضح الرئيس الإيراني أن إيران تولى اهمية كبيرة لعلاقاتها مع اليابان انطلاقا من كون ايران واليابان بلدان مهمان ومؤثران في آسيا والعالم ، كما انهما يتمتعان بظروف جيدة لتعزيز العلاقات بينهما، اضافة الى ان الشعبين الايراني والياباني لهما علاقات صداقة عريقة ، كما أن العلاقات التجارية بينهما تعود الى أكثر من الف عام .

واكد روحاني وجود الارادة لدى البلدين لتعزيز العلاقات مشيرا الى أنه وخلال السنوات الاخيرة التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى 12 مرة ، وبالتالي لايود حاليا ما يعكر العلاقات بين الجانبين سوى الحظر الامريكي غير القانوني.

وتابع روحاني في حديثه امام مدراء المؤسسات اليابانية المختلفة، ان المؤسف هو ا امريكا تمارس الضغوط على الدول وتخيرها مابين التمسك بالقانون أو الرضوخ لاملاءات الادارة الامريكية

وتابع قائلا : الكل يعلم ان القرار الدولي 2231 يتيح لجميع الدول تفعيل علاقاتها الاقتصادية والتجارية الطبيعية مع إيران بعد توقيع الاتفاق النووي من سبعة أطراف، لكن امريكا ودون أي سبب خرجت من الاتفاق .

واضاف روحاني، ان الذي تبين فيما بعد ان رئيس وزراء الكيان الصهيوني وولي عهد السعودية، اعلنا انهما مارسا الضغوط على الرئيس الامريكي ليتخذ قرار الخروج من الاتفاق النووي، وهذه أكبر فضيحة تاريخية حيث يتم انتهاك وتجاهل القوانين الدولية من اجل مصلحة طرف آخر.