الرئيس الصيني يهاجم ترامب عبر الهاتف: أنتم تقوضون الثقة

كذب الرئيس الصيني شي جين بينغ، دبلوماسية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عما دار في الاتصال الهاتفي الذي دار بينهما مساء الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث الجمعة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، وأشار إلى إحراز تقدم في عدد من القضايا منها التجارة وكوريا الشمالية وهونغ كونغ.

لكن الصين، قالت إن الرئيس الصيني اتهم الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وتحدث الجانبان بعد أسبوع من توصل البلدين لاتفاق "المرحلة 1"، الذي يهدف لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ 18 شهرا، التي هزت الأسواق وأثارت التوتر.

وأعلن ترامب عن الاتصال الهاتفي في تغريدة عبر تويتر، وقال مسؤول في البيت الأبيض إنهما تحدثا صباح الجمعة.

وقال التلفزيون المركزي الصيني إن شي تحدث إلى ترامب بناء على طلب الرئيس الأمريكي.

وقال ترامب على تويتر "جمعني حوار جيد للغاية مع الرئيس شي فيما يتعلق باتفاقنا التجاري الضخم. بدأت الصين بالفعل (عمليات) شراء كبيرة لمنتجات زراعية وغيرها. يجري الترتيب للتوقيع الرسمي".

وتابع "تحدثنا أيضا بخصوص كوريا الشمالية، حيث نعمل مع الصين، وبخصوص هونغ كونغ، يوجد تقدم".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الرئيس على عكس ما قاله ترامب، كال الاتهامات إلى نظيره الأمريكي إن بكين تشعر بقلق بالغ إزاء التصريحات والتصرفات الأمريكية السلبية، بشأن تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ والتبت.

وقالت شينحوا "الرئيس الصيني قال صراحة لترامب، إن هذه التصرفات مثلت تدخلا في الشؤون الداخلية الصينية، وأضرت بالمصالح الصينية وقوضت الثقة المتبادلة والتعاون بين الجانبين".

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت بإغلاق معسكرات الاعتقال الجماعية في إقليم شينجيانغ في غرب الصين، وعبرت عن قلقها إزاء معاملة المحتجين في هونغ كونغ.

وقالت شينخوا إن "شي عبر عن أمله في أن يطبق ترامب التوافق المهم، الذي توصلا إليه خلال اجتماعاتهما واتصالاتهما الهاتفية".