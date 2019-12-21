الصفحة الدولية

'تويتر' يتهم السعودية الوقوف وراء 6000 حساب مضلل


أعلن موقع "تويتر" الجمعة أنه سحب نحو ستة الاف حساب ضالع في عملية تلاعب وتضليل اعلامي اتهم السعودية بالوقوف وراءها.

واوضح ان معظم هذه الحسابات كانت باللغة العربية وتعيد على نطاق واسع نشر محتويات "رسائل لصالح السلطات السعودية"، وكان بعضها بالإنكليزية مستهدفا الراي العام الغربي.

وانطلق الموقع لتفكيك هذه الشبكة في عام 2018. وتمكن من تحديد المشاركين فيها خريف 2019 بشكل أفضل واتخذ إجراءات صارمة في تشرين الاول/أكتوبر الماضي.

ومن هذه الحسابات ال 88 الف نشر تويتر معلومات عن نحو ستة آلاف حساب ممثلة عن مجمل الحسابات بغرض "الشفافية".

وقال الموقع "ان التحقيقات الصارمة التي قامت بها فرقنا مكنتنا من ربط هذه الحسابات بعملية دعاية كبيرة تتم عبر تويتر انطلاقا من السعودية".

وتعود المحتويات التي تم تداولها حتى العام 2016 وتبدو داعمة لدونالد ترامب حين كان مرشحا ثم بعد انتخابه رئيسا.

واعتمد العديد من الحسابات المورطة على أدوات آلية لاشاعة رسائل غير سياسية على نطاق واسع، بحسب تويتر.

وتستخدم هذه الادوات في الاوقات العادية لنشر اعلانات مهمة في حالات الازمة ولا تنتهك قواعد الموقع. لكن "هذه الاساليب عقدت مهمة المراقبين الذين كان عليهم رصد التغريدات السياسية على حسابات تتقاسم أساسا محتويات غير سياسية بشكل آلي"، بحسب الشركة.

وتكافح مواقع مثل تويتر وفيسبوك العديد من عمليات توجيه الرأي العام تتم خصوصا انطلاقا من الصين والهند وروسيا والسعودية.

وفي ايلول/سبتمبر أفاد تقرير لمعهد اوكسفورد للانترنت ان عدد الحملات تضاعف خلال عامين وان مصدرها كان على حد السواء حكومات ديمقراطية ودكتاتورية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
'تويتر' يتهم السعودية الوقوف وراء 6000 حساب مضلل
مجلس العموم البريطاني يتبنى اتفاق جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي
موسوي: بومبيو ليس بمستوى أي وزير خارجية في العالم.. أفكاره "جهنمية"
الكشف عن مناورات روسية ايرانية صينية مشتركة
ترامب يطالب بمحاكمة "فورية" لعزله
موسكو: لإيران حق الرد على انتهاك واشنطن قرار مجلس الأمن
روحاني يلتقي بنظيره التركي في ماليزيا
روحاني يلتقي أمير قطر على هامش القمة الإسلامية في ماليزيا
بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. أستراليا تعلن حالة الطوارىء
المحتجون في فرنسا يقطعون الكهرباء عن مئات آلاف المنازل والشركات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
يجب تلقؤنهم درس والا فمصداقيتكم تضيع ولن تؤتمنون على شيء بعد يومكم هذا : هذه النقطه ستثبت قوتكم بعد يومكم هذا وخاصه امام المخلصين من اخوتكم السنه الشرفاء ...
الموضوع :
قوة اميركية تعتقل قياديا بارزا في الحشد العشائري غربي الانبار
محسن جباره عوده. : نحن فئه مثقفه لم ندرك ما يدور في دهاليز هذا البلد المسكين. فكيف الفئه الجاهله. ارجو للسيد ...
الموضوع :
هل حقاً السيد علي العلاق افضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي
كاظم جواد المنذري : السلام عليكم ...انا من بغداد ..موظف في الديوانية ..قدمت في بلدية الديوانية لغرض الحصول على قطعة ارض ...
الموضوع :
تعرف على ضوابط واليات توزيع الاراضي على المواطنين
المحتاج لله : هذوله البعثيه والله الله هو اللي فضحهم ،،انظرو احيانا يستشهد بريء فيدخله الله الجنه ولكنه يصبح خيط ...
الموضوع :
شقيق المجرم منتظر الزيدي يعترف ان شقيقه قتل مصور الحشد الشعبي الشهيد احمد المهنا
رضوان : المقاله جميله وربطت بموضعيه واقعنا السياسي الحاضر بالواقع التاريخي السابق ، ومدلولاتها ومقاربتها لتاريخين الحاضر والماضي صائبه ...
الموضوع :
دراسة/ قراءة تأريخية لأحداث أليوم في ألعراق
ابو حسنين : للاخوه المشرفين على موقع براثا هذه الشخصيه النشاز الانتهازيه الانتفاعيه لا تكون على صفحاتكم ومنشوراتكم ولا تعطوا ...
الموضوع :
النائب السابق رحيم الدراجي : رئيس الجمهورية لا يمتلك الجرأة لإستخدام صلاحياته التي كفلها الدستور
بنت المرجعية : مع احترامي لكلامك الرائع ولكن الانسان يجد السعاده كنتيجة وليس هدف يستمده من الواقف الماديه السعاده هي ...
الموضوع :
التفكير في بكرى
اخواني لقد تاءكدت من الاتي : جارت بيت هذا الصبي وهو سيد ويقيمون التعزيه على ابا عبد الله كل سنه ،،،جارتهم خالتي قالت ...
الموضوع :
صورة لناشطة مدنية شاركت في جريمة قتل الصبي ذو ال 16 غاما في ساحة الوثبة
عصام كاظم حسين : انا من ذوي شهداء النظام البائد اخ الشهيد رفعت معاملة وكامله من كل شيء منذ عام 2015 ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بنت المرجعية : متى تنتهي ايها العمر ما حل بك حل بي كتابة رائعة لجيل عاش كل تلك السنين وما ...
الموضوع :
متى تنتهي أيها العمر؟!
فيسبوك