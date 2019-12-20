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موسوي: بومبيو ليس بمستوى أي وزير خارجية في العالم.. أفكاره "جهنمية"


ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الجمعة (20 كانون الأول 2019)، بالتصريحات المعادية لوزير الخارجية الاميركي ضد الجمهورية الاسلامية، واصفاً بومبيو بانه ليس في مستوى أي وزير خارجية في العالم نظرا لأفكاره الجهنمية.

ونقلت وكالة انباء إيرانية، قول موسوي، إن "بومبيو جاء من منظمة جهنمية ومخادعة وتخريبية، تمارس التعذيب الى وزارة الخارجية الاميركية، ونقل افكاره الجهنمية الى المجال الدبلوماسي والذي يعتبر مجالا حضاريا، وانه ليس في مستوى أي وزير خارجية في العالم وليس له مكانة في هذا المجال".

وأضاف، أنه "عادة ما يكون وزراء الخارجية مؤيدين للسلام والمصالحة والحوار والاحترام، بينما يتحدث بومبيو عن البلطجة والخداع والإذلال والإهانة بلغة الغضب والعدوان والجهل والتطرف".

وأشار إلى أن "المسؤولين الاميركيين لن يحققوا اية نتيجة  بهذه الاساليب، لأنهم لم يعطوا لحد الآن للشعوب والنخب في امريكا والعالم أي صورة أخرى غير السياسة الخارجية غير الفعالة والمصابة بجنون العظمة والمضطربة والمتغطرسة".

 

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