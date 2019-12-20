موسكو: لإيران حق الرد على انتهاك واشنطن قرار مجلس الأمن

أكدت روسيا أن الولايات المتحدة بانسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، قد انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وأنه من حق طهران اتخاذ إجراءات الرد على هذه الخطوة.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول اتفاق إيران النووي، الخميس، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي رفع إلى مجلس الأمن يؤكد انتهاك واشنطن القرار رقم 2231 الداعم للاتفاق النووي، داعيا المجتمع الدولي لإدانة الانتهاكات الأمريكية.

وأشار نيبينزيا إلى أن الولايات المتحدة “لا تتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي فحسب، بل تهدد باقي الدول بالعقوبات على التزامها ببنود القرار 2231”.

وتابع: “لا نفهم كيف يمكن تعزيز الأمن والسلام الدولي بتقويض قرارات مجلس الأمن!”، مشيرا إلى أن استخدام العقوبات أحادية الجانب يتسبب بمزيد من الأزمات.

وشدد نيبينزيا على أنه “لا يجوز مطالبة إيران بتنفيذ قرارات المجلس، بينما تقوضها الولايات المتحدة”، وأن لإيران حقا مشروعا، مثبتا في البند الـ36 من الاتفاق النووي، في اتخاذ إجراءات الرد على انتهاك واشنطن ميثاق الأمم المتحدة والقرار رقم 2231”.

وجدد نيبنزيا التأكيد على التزام روسيا بقرار مجلس الأمن الدولي بالاتفاق النووي مع إيران، وأضاف: “سنواصل مساعينا لإطلاق حوار يهدف إلى إيجاد الحلول الوسط، وضمان توازن المصالح”.