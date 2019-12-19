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روحاني يلتقي بنظيره التركي في ماليزيا


التقى الرئيسين الايراني حسن روحاني والتركي رجب طيب اردوغان على هامش قمة كوالالمبور 2019، حيث تناولا قضية الازمة السورية، مؤكدين على التعاون بشأن عملية آستانا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أم الرئيس الايراني حسن روحاني التقى اليوم الخميس على هامش قمة كوالالمبور 2019 التي تقام في ماليزيا مع نظيره التركيرجب طيب أردوغان.

وناقش الرئيسان حسن روحاني ورجب طيب أردوغان، في هذا اللقاء، القضايا الإقليمية، خاصة التطورات في سوريا، مع التركيز على تعاون البلدين بشان عملية آستانا حول سوريا.

وأعرب الرئيس الإيراني عن قلقه إزاء استمرار وجود الولايات المتحدة في سوريا ومحاولاتها للهيمنة على آبار سوريا النفطية ودعا إلى تعاون أكبر بين إيران وتركيا مع الحكومة السورية.

كما دعا روحاني إلى التعاون مع الحكومة السورية لطرد الجماعات الإرهابية من مدينة إدلب لينهم اهالي هذه المدينة بالسلام والأمن.

كما استعرض الرئيسان الإيراني والتركي، آخر التطورات في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع وتعميق هذه العلاقات في جميع المجالات، وخاصة الطاقة والنقل والصناعة والتجارة والقضايا المصرفية.

وتقرر خلال اللقاء أن يتابع ممثلو البلدين، نتائج الاجتماع واتفاقيات اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين في لجان متخصصة في المستقبل القريب، كما قررا أن يجتمع المجلس الأعلى للتنسيق، الذي يرأسه رئيسا البلدين وأعضاء الحكومتين، في طهران مطلع العام المقبل.

وانطلقت صباح اليوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور القمة الإسلامية المصغرة التي دعا إليها رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد من أجل بحث إستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا التي يواجهها العالم الإسلامي.

ويشارك في القمة كل من الرئيس الإيراني حسن روحاني أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويحضرها ممثلون رسميون عن 18 دولة، وكذلك نحو 450 مشاركا من علماء ومفكرين.

ويذكر أن روحاني التقى قبل ذلك بأمير قطر الشيخ تميم.

وعقدت هذه القمة المصغرة بمبادرة رئيس الوزراء الماليزي بمشاركة عدد من الدول الإسلامية بهدف مناقشة مشاكل العالم الإسلامي

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