نائب جمهوري: النواب عاملوا ترامب أسوأ مما عومل المسيح قبل صلبه

اعتبر نائب جمهوري، أن مجلس النواب عامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسوأ مما عومل السيد يسوع المسيح قبل صلبه، الأمر الذي تسبب بجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال باري لودر ميلك، النائب عن ولاية جورجيا التي تنتمي إلى ما يسمى بولايات حزام الإنجيل "أريدكم أن تضعوا هذا في ذهنكم: عندما اتهم يسوع زورا بالخيانة، أعطى بيلاطس البنطي يسوع الفرصة ليواجه متّهميه".

وأضاف "خلال تلك المحاكمة الصورية وفر بيلاطس البنطي حقوقا ليسوع أكثر مما وفره الديمقراطيون للرئيس في هذه العملية".

ورد النائب الديمقراطي جيري نادلر بالقول، إن ترامب "أُعطي الفرصة ليأتي ويشهد أمام لجنة العدل (...) لكنه رفض".

وسرعان ما تصدر وسم "ترامب تو جيسوس" موقع "تويتر"، لكن لودر ميلك لم يكن النائب الوحيد الذي أشار إلى صلب يسوع خلال جلسة الأربعاء.

فقد اقتبس النائب الجمهوري فريد كيلر من بنسلفانيا آخر كلمات المسيح على الصليب وهي "يا أبتاه، اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون"، في إشارة إلى زملائه الذين قرروا التصويت لصالح اتهام الرئيس.

وقال القسيس والكاتب الأمريكي جيمس مارتن على "تويتر"، إن "المقارنة بين الطريقة التي عومل بها الرئيس وما عاناه يسوع أمر عبثي، وأيضا واحد منهما فقط هو بلا خطيئة".

وأحال مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق الكونغرس بحقه إجراء رسميا لعزله.