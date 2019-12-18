اليوم.. تصويت تأريخي قد يطيح بترامب

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية، نانسي بيلوسي، الأربعاء، أن المجلس سيصوت، صباح اليوم، على قرار توجيه اتهام إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصد عزله.

وقالت بيلوسي في رسالة وجهتها مساء أمس الثلاثاء إلى أعضاء المجلس الديمقراطيين، إن "مجلس النواب سيمارس غداً إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدستور عندما سنصوت لإقرار توجيه تهمتين إلى الرئيس"، بحسب "روسيا اليوم".

وأضافت: "للأسف الشديد، لقد بينت الوقائع أن الرئيس أساء استغلال سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية وأعاق عمل الكونغرس لأنه طلب أن يكون فوق المساءلة وفوق الدستور وفوق الشعب الأميركي. في أميركا ليس هناك أحد فوق القانون".

وتابعت: "عندما يجتمع المجلس غداً صباحاً للتصويت على القرار الاتهامي، أحض كلا منكم على الانضمام إلي في قاعة المجلس. ناخبونا يعلقون علينا الأمل بأن نحترم دستورنا وأن ندافع عن ديمقراطيتنا وأن نمضي قدما بطريقة جديرة بالقسم الذي أديناه لتعزيز دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه".

وبعد أقل من 3 أشهر على "القضية الأوكرانية"، سيصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على توجيه تهمتين إلى الرئيس الجمهوري هما "استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس".

ونظرا إلى الأكثرية التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس النواب سيصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يخضع لإجراء العزل، بعد أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998.

ومن غير المرجح أن تتم الموافقة على إقالة ترامب من قبل مجلس الشيوخ، نظرا إلى أن الأكثرية فيه للجمهوريين.