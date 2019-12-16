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محكمة كويتية تصدر حكما بحق مواطن غرد في تويتر ضد مصر


قضت محكمة كويتية، اليوم الاثنين، ببراءة مغرد غير كويتي الجنسية من تهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر في "تويتر" وإساءة استخدام الهاتف.

وبحسب موقع صحيفة "الأنباء" الكويتية قضت محكمة الجنايات في الكويت، ببراءة المغرد الذي أشارت إليه بحرف "k" الذي يكتب باسم وهمي وهو "عتيج المسيان" من التهم التي وجهت إليه.

ووجهت المحكمة للمغرد تهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر بعد كتابته عبارات على موقع "تويتر" أساء فيها إلى جمهورية مصر العربية ووصف القائمين على البلاد بأوصاف غير حقيقية، وأساء استخدام الهاتف.

وأشارت "الراي" إلى أن المتهم أنكر التهم التي وجهت إليه.

وتوقف حساب "عتيج المسيان" عن التغريد بتويتر في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي سبتمبر الماضي، كشفت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية أن النيابة العامة حققت، مع ضابط رفيع المستوى يرأس إدارة حساسة في وزارة الداخلية يشتبه بعلاقته بأحد الأشخاص الذين يديرون حسابا وهميا مصنف "خطير".

وقالت المصدر لـ"القبس" إن النيابة أخلت سبيل الضابط، وهو برتبة "عقيد"، بكفالة 1000 دينار، بعد خضوعه للتحقيق في قصر العدل، وسؤاله عن علاقته بالمتهم، وعما إذا كان يسرب له معلومات سرية وتربطهما علاقة بالخفاء.

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