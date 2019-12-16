السفير الايراني في موسكو : العلاقات المستقبلية بين إيران وروسيا ستكون مشرقة

افادت وكالة مهر للأنباء ، ان نائب وزير الخارجية الروسي "إيغور مورجولوف" التقى بالسفير الإيراني "مهدي سنايي" ، حيث اشار إلى جهود ودور السفير الإيراني في تطوير العلاقات بين البلدين: "لقد شهدنا مكاسب كبيرة في العلاقات بين البلدين خلال 6 اسنوات الماضية..في غضون ذلك ، تم إجراء حوار سياسي عميق وهادف ووثيق بين القادة والوزراء ووزراء مجالس الأمن في البلدين ، وتم تحديد وتنفيذ العديد من المشاريع في القطاعات الاقتصادية والطاقة والنووية" .

وتابع: من وجهة نظر روسيا ، كانت هذه الفترة مختلفة نوعيًا وكميًا عن الفترات السابقة. حيث شهدت تعاونا الإقليميا مهماً بداية من أفغانستان إلى آسيا الوسطى والقوقاز ، والأهم من ذلك الوضع في سوريا ومكافحة الإرهاب.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي "التعاون البرلماني والعلمي والثقافي والعلاقات الإقليمية ووجود المثقفين والنخب في هذه الفترة كان بارزا أيضا".

كما شكر السفير الايراني وزارة الخارجية الروسية على دعمها ومساعدتها هذا الاجتماع الذي انعقد وصرح قائلا انه : "خلال هذه الفترة ، تطرقنا الي عدة نقاط تعزز العلاقات بين البلدين على المستويات الإقليمية والدولية".

وأضاف سنايي: "انه تم التوقيع على اتفاقيات مهمة تعزز العلاقة بين البلدين و من اهمها توقيع اتفاقية اقتصادية لدعم وتسهيل و تنمية التجارة والاستثمار بين ايران وروسيا ، و اتخاذ خطوة مهمة في تسهيل عملية تنفيذ اتفاق إيران والاتحاد الأوراسي الاقتصادي. على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة ، فإن الفترة المستقبلية لعلاقات البلدين ستكون أكثر إشراقًا ".