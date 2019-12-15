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رئيس الوزراء القطري الأسبق: صفقة القرن قد تطرح قريباً وعلى الجامعة العربية الاستعداد لذلك


أكد رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني، أن خطة السلام الأمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين "صفقة القرن" قد تطرح في المستقبل القريب، فيما دعا الجامعة العربية إلى الاستعداد لذلك.

وقال آل ثاني في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، إنه من "المتوقع أن يتم الإعلان عن (صفقة القرن) في العام المقبل، في حال بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منصبه"، مبيناً: "أتمنى من الجامعة العربية أن تكون مستعدة برؤية موحدة للتعامل مع هذه المبادرة التي قد لا تكون في صالح القضية الفلسطينية".

ودعا رئيس الحكومة القطرية الأسبق، إلى "إعادة إحياء اللجنة العربية الخاصة بمتابعة القضية الفلسطينية التي كانت تتعامل مع جميع المبادرات والأطراف المعنية"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة مطلوبة لوضع رؤية عربية تحفظ الحقوق الفلسطينية وتحصنها من الصفقات الجانبية".

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