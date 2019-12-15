زعيم حزب العمال البريطاني: آسف على الهزيمة الانتخابية

اعتذر زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، جيريمي كوربن، لأنصاره الأحد عن أسوأ هزيمة للحزب في الانتخابات، منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.

لكن الاشتراكي المخضرم دافع عن برنامجه الانتخابي اليساري، ولم يكشف عن موعد تنحيه.

وكتب كوربن في صحيفة "صنداي ميرور": "سأتحدث بصراحة عن الأمر. نتيجة الانتخابات الخميس كانت ضربة قوية لكل من يحتاج بشدة إلى تغيير حقيقي في بلدنا".

وتابع: "أردت توحيد البلاد التي أحبها ولكني آسف لأننا خسرنا وأتحمل مسؤوليتي عن الهزيمة".

ومنحت الانتخابات المبكرة الخميس المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون تفويضاً لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر المقبل.

والجمعة، قال كوربن إنه سيتنحى في وقت مبكر من العام المقبل، مؤكداً أنه لن يقود الحزب إلى الانتخابات المقبلة.

لكن الحزب الذي تأسس قبل قرن لا يحظى بوجود خليفة واضح لكوربن في وقت يشهد تمزقاً وخلافاً داخل كوادره. وستبدأ عملية اختيار البديل أوائل العام المقبل، لكن البعض دعا إلى استقالة كوربين الفورية.

وتعرضت حملة حزب العمال لانتقادات بسبب موقفها الغامض من بريكست، وبسبب اتهامات للحزب بمعاداة السامية.

حاول كوربن تحويل تركيز الحملة إلى القضايا الاجتماعية التي تعتبر تقليدياً مهمة للناخبين العماليين.

وأقر كوربن في رسالته التي نشرها أيضاً على صفحته في "فيسبوك": "لكن على الرغم من بذل قصارى جهدنا، كانت هذه الانتخابات في نهاية المطاف تتمحور حول بريكست".

وأشار إلى أن وسائل الإعلان ضخمت حملة حزب المحافظين ونجحت في إقناع كثيرين أن "جونسون فقط يمكنه إنجاز بريكست".

وأضاف: "سنتعلم دروس هذه الهزيمة وقبل كل شيء من خلال الاستماع إلى ناخبي حزب العمال الذين خسرناهم في مجتمعات الطبقة العاملة".

وفشلت سياسات كوربين في تحفيز الناخبين الذين سئموا من أكثر من ثلاث سنوات من الجدل السياسي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

وفاز حزب المحافظين بزعامة جونسون بـ365 مقعداً من أصل 650 مقعداً في مجلس العموم في انتخابات الخميس. وحصل حزب العمال على 203 مقاعد، وهي أسوأ نتيجة منذ عام 1935.