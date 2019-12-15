قطر وتركيا يفتتحان قاعدة عمليات عسكرية مشتركة في الدوحة

افتتحت قطر، مقر قيادة عمليات عسكرية مشتركة مع تركيا، في قاعدة خالد بن الوليد العسكرية في الدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، ونظيره التركي خلوصي آكار، افتتحا المقر الجديد لقيادة العمليات العسكرية المشتركة.

وأوضحت الوكالة أن افتتاح هذا المقر، جاء ضمن مجموعة كبرى من لمفاوضات التعاون العسكري بين البلدين، والتي بدأت منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشارت إلى أن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى القاعدة العسكرية التركية التي بنيت حديثا في قطر، ضمن الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.

وكانت تركيا قد نشرت قوات تابعة لها في قاعدة عسكرية في قطر منذ عام 2017، عقب إطلاق السعودية والإمارات ومصر والبحرين، حملة مقاطعة ضد الإمارات، أغلقت بسبب كل الحدود البرية والبحرية والجوية، بعد اتهام قطر بدعم الإرهاب، وزعزعة استقرار المنطقة.

​وتنفي الدوحة مرارا وتكرارا تلك الاتهامات.