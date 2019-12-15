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سيناتور جمهوري يخاطب السعودية: عليكم أن تغيروا أنفسكم


خاطب السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز ليندسي غراهام، اليوم الاحد، أثناء اجتماع دولي في قطر، السعودية.وأشار السيناتور إلى أن مقتل خاشقجي "غير كل شيء" في العلاقات بين واشنطن والرياض،

موضحا: "السعودية حليف استراتيجي، لكن ما حدث مع السيد خاشقجي يظهر عدم الاحترام التام للعلاقات الأمريكية السعودية ويخالف جميع قواعد المجتمع المتحضر. وإذا تم تجاهله فسوف نعيش للندم من ذلك. وهذه هي إحدى المشاكل التي يجب علينا حلها".

وتحدث غراهام عن موقف الكونغرس الحالي تجاه الرياض، إذ قال مخاطبا "الأصدقاء السعوديين": "الأسهم الخاصة بكم أخفض مما كانت عليه في أي وقت مضى، والطريقة الوحيدة لتغيير ذلك هي أن تغيروا أنفسكم".

وأعرب السيناتور عن تطلعه إلى هذا التغيير، مشيرا إلى أن السعوديين لا يزالون حلفاء للولايات المتحدة رغم كلامه هذا.

وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست"، في الثاني من تشرين الأول العام الماضي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول، واعترفت الرياض، بعد سلسلة روايات متضاربة، بأن الجريمة ارتكبت بأيدي فريق أمني سعودي، ملقية اللوم في القضية على مسؤولين منفردين تجاوزوا صلاحياتهم.

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