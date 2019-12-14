فضيحة المنتجات الإماراتية “السّامة والمُسرطنة” في عمان

أكدت سلطنة عمان أنها تفحص باستمرار منتجات الأغذية المختلفة في الأسواق بالسّلطنة؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

يأتي ذلك في أعقاب الضجة الواسعة التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعد الدعوة التي أطلقها سعوديون عبر وسم #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه؛ لمقاطعة المنتجات الإماراتية “الفاسِدة والمسرطنة” في الأسواق السعودية.

وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في سلطنة عمان بياناً، أكدت فيه أنها تتابع ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي مؤخرًا حول السلع والمنتجات المتداولة في أسواق السلطنة