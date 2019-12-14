الصفحة الدولية

تحرك جديد بشأن الوساطة بين إيران والسعودية


يجري رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، السبت، زيارة إلى السعودية لإجراء محادثات مع قيادة البلاد في إطار مواصلة جهود الوساطة لخفض التوتر بين المملكة وإيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، إن زيارة خان للسعودية ستكون الرابعة منذ أيار 2019، معتبراً أن هذا الأمر "يمثل ميزة للعلاقات الأخوية بين باكستان والمملكة، وذلك حسب صحيفة "داون" الباكستانية.

وبشأن دور الوساطة الذي تلعبه باكستان بين السعودية وإيران في ظل هذه الزيارة، قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: إن بلاده "تواصل بذل جهود خالصة"

وبدأت باكستان جهودها للتوسط بين إيران والسعودية منذ نحو ثلاثة أشهر، في مسعى منها لحلحلة التوتر في منطقة الخليج.

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