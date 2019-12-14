فوز عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية

فاز عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية بنسبة 58% من الأصوات

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الجمعة، عن فوز المرشح الحر عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية الجزائرية بنسبة 58.15%.

وأعلن "محمد شرفي" رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية في مؤتمر صحفي تلفزيوني بالعاصمة الجزائر إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت حوالي 40 في المئة.

نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بلغت 39.33 بالمئة داخل وخارج الوطن.

وأغلقت مراكز الاقتراع بانتخابات الرئاسة الجزائرية أبوابها، أمس الخميس، وسط حركة احتجاج كبيرة.

وتعارض حركة احتجاج ضخمة الانتخابات، وكانت ترغب في عدم إجرائها قبل أن يتم إزاحة النخبة الحاكمة بشكل كامل من السلطة، فيما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 0700 بتوقيت غرينتش.

وخرج الآلاف إلى شوارع الجزائر العاصمة ومدن أخرى الخميس، مرددين هتافات "لا للتصويت" ومطالبين بالحرية فيما تنظم السلطات انتخابات رئاسية تعتبرها الحركة الاحتجاجية مسرحية تهدف إلى إبقاء النخبة الحاكمة في السلطة.