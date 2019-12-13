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بريطانيا تودع الاتحاد الأوروبي بعد فوز المحافظين بالأغلبية


فاز رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني، حيث سيشغل حزبه 326 من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650، حسب النتائج الرسمية التي نشرت الجمعة.

وبعد فرز النتائج في 600 دائرة، سيتمثل المحافظون بـ328 نائبا حسب أرقام نشرتها شبكتا "بي بي سي" و"سكاي نيوز" ووكالة "برس أسوسييشن"، وتؤكد الأغلبية الكبيرة التي حصل عليها المحافظون، مما يمهد الطريق لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل.

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون: "يبدو أن هذه الحكومة المحافظة حصلت على تفويض جديد وقوي لإنجاز بريكست".

وتابع جونسون قائلا: "أعتقد أن هذه ستصبح انتخابات تاريخية ستمنحنا الآن، في هذه الحكومة الجديدة، فرصة احترام الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني لتغيير هذه البلاد للأفضل ولإطلاق إمكانات شعب هذا بالبلد بأكمله".

ومن جانبه، قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، الجمعة، إنه لن يقود الحزب في الانتخابات المقبلة، بعد أن أقر بأن الليلة كانت "مخيبة بشدة للآمال".

وذكر كوربين بعد أن فاز بمقعده الانتخابي في شمال لندن "هذه قطعا ليلة مخيبة بشدة للآمال بالنسبة لحزب العمال بالنتيجة التي حصلنا عليها".

وأضاف "لن أقود الحزب في أي حملة للانتخابات العامة المقبلة"، مشيرا إلى أن الحزب الآن بحاجة لفترة من التأمل وأنه سيقود الحزب في الوقت الذي يناقش فيه مستقبله، وفق ما نقلت "رويترز".

وتعني نتيجة فرز الأصوات، أن لا شيء سيعترض بعد اليوم طريق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما تعني أن المحافظين بزعامة جونسون حققوا انتصارا غير مسبوق منذ عهد مارغريت تاتشر، إذ إن حصتهم في مجلس العموم ارتفعت من 317 مقعدا في انتخابات 2017 إلى 326 مقعدا اليوم، مقابل هزيمة نكراء مني بها حزب العمال.

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