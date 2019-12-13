اللواء صفوي: اميركا ستهرب قريبا من منطقة غرب آسيا

توقع المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن وعي شعوب المنطقة سيجرالهزيمة على الولايات المتحدة، وستهرب أميركا قريبا من منطقة غرب آسيا، وسيطرد الشعب السوري الاميركان من وطنه.

وخلال مراسم لتكريم ذكرى شهداء لواء "صابرين" للقوات الخاصة والتابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية، قال اللواء يحيى صفوي: أن القوة البرية للحرس الثوري، ساهمت في رفع عظمة الشعب الايراني في مواجهة قوات اميركا والكيان الصهيوني.

وأضاف: ليعلم أعداء شعبنا اننا شعب لن نهزم، وان قيادة الجمهورية الاسلامية بيد قائد مقتدر وحكيم.

وتابع: أطمئنكم بأن اميركا ستهرب قريبا من منطقة غرب آسيا، وان الشعب السوري سيطرد الاميركان من بلاده، وان وعي شعوب المنطقة سيجر الهزيمة على الولايات المتحدة.