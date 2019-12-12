الصفحة الدولية

مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى قرارا يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن وسط توترات مع تركيا


تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، قرارًا بشأن ضرورة الاعتراف رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن.

يهدف القرار إلى التعبير عن رأي مجلس الشيوخ بأنه يجب على الولايات المتحدة إجلال الإبادة الجماعية للأرمن من خلال الاعتراف الرسمي بها و"تذكرها".

بالإضافة إلى ذلك يحتوي القرار على دعوة لمنع محاولات إشراك السلطات الأمريكية أو ربطها بإنكار الإبادة الجماعية للأرمن "أو أي إبادة جماعية أخرى"، وكذلك تعزيز الوعي حول الإبادة الجماعية للأرمن.

يعد الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن عقبة في علاقات تركيا مع عدد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، إذ تم اعتماد قرار مماثل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من قبل الأغلبية الساحقة في مجلس النواب، القرار، الذي نوقش على مدى عقود، تم طرحه في مجلس النواب وسط تدهور حاد في علاقات واشنطن مع أنقرة بسبب العملية العسكرية التركية في سوريا.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن اعتراف مجلس النواب الأمريكي بالإبادة الجماعية للأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية يلقي بظلاله على العلاقات التركية الأمريكية.

يشار إلى أن الدولة العثمانية، قامت في أواخر القرن التاسع عشر – أوائل القرن العشرين بحملة مطاردة واضطهاد وقتل ممنهج بحق الأرمن التي بلغت ذروتها في عام 1915 وبلغ عدد ضحاياها 1.5 مليون أرمني، إذ أطلق الأرمن على هذه الأحداث اسم "الإبادة الجماعية للأرمن".

يذكر أن عددا كبيرا من دول العالم قد اعترف بهذه الأحداث بوصفها حقيقة تاريخية، اعتبارا من دولة أوروغواي التي أعلنت اعترافها عام 1965 وتليها فرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وبولندا وليتوانيا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا واليونان وقبرص ولبنان وكندا وفنزويلا والأرجنتين والبرازيل وشيلى وبوليفيا والفاتيكان والجمهورية التشيكية والنمسا ولوكسمبورغ، كما اعترف بذلك البرلمان الأوروبي ومجلس الكنائس العالمي.

وترفض تركيا تقليديا تلك الاتهامات، بينما ترد سلبا على عمليات الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية بحق الأرمن

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اللواء صفوي: اميركا ستهرب قريبا من منطقة غرب آسيا
مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى قرارا يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن وسط توترات مع تركيا
احتجاز زوجة البشير بتهمة "الثراء المشبوه"
مصرع وإصابة 24 نزيلا في سجن بالسعودية
"سخيف للغاية"...ترامب يسخر من الفائزة بتصويت مجلة "تايم" لشخصية العام 2019
أنقرة: العقوبات الأمريكية بسبب "أس-400" ستضر بالعلاقات مع واشنطن
جنرال صهيوني: اسرائيل امام خطر وجودي
جونسون يختبئ داخل ثلاجة هربا من الصحفيين
إيران تهدد بضرب مصالح أميركا وإسرائيل وبريطانيا و"أعداء المنطقة"
موسكو تطرد دبلوماسيين ألمانيين ضمن مبدأ "التعامل بالمثل"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك