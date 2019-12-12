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أنقرة: العقوبات الأمريكية بسبب "أس-400" ستضر بالعلاقات مع واشنطن


أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن أي عقوبات أمريكية ضد تركيا بسبب شرائها منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" تعتبر بمثابة عدم احترام لسيادة تركيا، وتضر بالعلاقات بين البلدين.

وجاء في بيان الخارجية، اليوم الخميس، أن "أنقرة تعلم الدوافع الموجودة لدى لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي لاعتماد مشروع القانون، الذي ينص على فرض عقوبات ضد بلادنا بسبب عملية "غصن الزيتون" و"إس-400"​​​. هذا ينبع من القلق البالغ بسبب الضربة القاسية التي ألحقناها بمشروع جرى تحضيره على مدى زمن طويل".

وأضافت الخارجية التركية في بيانها أن "المبادرات التي تنفذ مؤخرا لأسباب سياسية داخلية في غرفتي الكونغرس، والتي تلاقي دعما من قبل أطراف معروفة معادية لتركيا، هي بمثابة عدم احترام لقراراتنا السيادية حول الأمن القومي. هذه المبادرات لن تعطي نتائج إلا الضرر بالعلاقات التركية الأمريكية".

يأتي ذلك، في وقت أكد فيه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس الأربعاء أنه إذا أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على خطوة سلبية ضد تركيا عبر فرض عقوبات، فإن أنقرة سترد عليها، وستبحث مسألة الوجود الأمريكي في قاعدتي إنجيرليك وكورجيك.

وكانت لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي، قد اعتمدت مشروع قانون يفرض عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها منظومات "إس-400". ويفرض مشروع القانون قيودا على بيع الأسلحة الأمريكية لتركيا، وعلى المسؤولين عن توريدات الأسلحة للعملية العسكرية لأنقرة في سوريا.

 

وبدأت عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" لأنقرة، التي تسببت في أزمة بالعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف يوليو الماضي، وفي منتصف سبتمبر، اكتملت المرحلة الثانية من تسليم المنظومة.

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