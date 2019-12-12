الصفحة الدولية

جنرال صهيوني: اسرائيل امام خطر وجودي


قال جنرال صهيوني إن اسرائيل ستواجه خطرا وجوديا، كونها ليست مؤهلة أو مجهزة لأي حروب مستقبلية.

وأجرت القناة السابعة العبرية حوارا مع الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، أكد فيه أن إسرائيل تواجه خطرا وجوديًا .

وأكد أن الخطر يكمن في احتمال إطلاق ما بين 1500-2000 صاروخ على اسرائيل في اليوم الواحد، بعضها صواريخ دقيقة، تصل حمولتها إلى 500-600 كغ، من الممكن أن تسقط على أهداف إسرائيلية استراتيجية أو قواعد عسكرية، وهو ما لم تتجهز له إسرائيل بعد.

واضاف ان اسرائيل ليست مؤهلة للتصدي لمثل هذه الصواريخ دفعة واحدة، باعتبار أن سلاح الدفاع الجوي ليس جاهزا لإيقاف هذه الصواريخ.

ونوه الجنرال يتسحاق بريك إلى أن “التهديد الإيراني” هو الأمر الرئيس وربما الوحيد الذي يدفع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الإسراع بتوقيع اتفاق دفاع مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبأن إسرائيل في حاجة ملحة إلى كسب الوقت من أجل بناء قدرات غير متوفرة في الوقت الراهن.

وقال ان القوات والضباط والجنود ليسوا على درجة الجاهزية لأي عمليات عسكرية أو حروب مستقبلية، مشيرا إلى أن نظرية الأمن الإسرائيلية حتى العام 2006، في الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، اختلفت تماما عما بعدها، لأن ما تلاها من فترة زمنية كانت النظرية الأمنية أو العقيدة الأمنية تؤمن بضرورة عدم الخوف من أي حروب مستقبلية.

ونوه إلى أن انعدام نظرية أمنية إسرائيلية، خاصة وأن هناك من يضع خطة عسكرية وهناك من يضع خطة مختلفة، فجنرال ما يتخذ قرارا ما حول حجم القوات وبناء الجيش الإسرائيلي، وجنرال آخر يقرر بناء جيش لقطاعين، وثالث يخصص ميزانية ما لمئات الدبابات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جنرال صهيوني: اسرائيل امام خطر وجودي
جونسون يختبئ داخل ثلاجة هربا من الصحفيين
إيران تهدد بضرب مصالح أميركا وإسرائيل وبريطانيا و"أعداء المنطقة"
موسكو تطرد دبلوماسيين ألمانيين ضمن مبدأ "التعامل بالمثل"
عقوبات امريكية ضد تركيا بسبب "إس-400" وسوريا
الصين: أمريكا أخطر تهديد للسلام العالمي
اعتقال مساعد البشير على خلفية مشاركته بانقلاب منذ 30 عاماً
تفجير انتحاري قرب أكبر قاعدة أميركية في أفغانستان
ایران تعلن احباط هجمة إلكترونية "ضخمة" استهدفت البنى التحتية للحكومة
الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا التي يفوق مداها الـ1000 كم أصبحت بالغة الدقة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.86
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك