موسكو تطرد دبلوماسيين ألمانيين ضمن مبدأ "التعامل بالمثل"

استدعت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، السفير الألماني لدى موسكو، غيز أندرياس فون غاير، وأبلغته بقرارها طرد دبلوماسيين ألمانيين رداً على طرد برلين لدبلوماسيين روسيين الأسبوع الماضي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إنها أعربت لرئيس البعثة الدبلوماسية الألمانية عن "احتجاجها الشديد فيما يتعلق بالقرار الذي لا أساس له والصادر عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية في 4 ديسمبر بإعلان اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين شخصين غير مرغوب فيهما ".

وأوضحت الوزارة أن "هذا الإجراء يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل ووفقا للمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 "، مضيفة أنها أمهلت الدبلوماسيين الألمانيين "7 أيام للمغادرة"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".