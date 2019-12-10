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قرار أمريكي جديد بشأن العتيبي قنصل السعودية في إسطنبول إبان قتل خاشقجي


أفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية بأن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على محمد العتيبي القنصل العام السعودي السابق في إسطنبول إبان مقتل خاشقجي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة منعت اليوم الثلاثاء دخول محمد العتيبي البلاد، وهو الذي شغل منصب القنصل السعودي العام في إسطنبول عندما قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصليته عام 2018، حسب "رويترز".

وكان العتيبي قد تعرض في السابق إلى تجميد الأصول الأمريكية لدوره المزعوم في مقتل خاشقجي.

وقالت محققة خاصة في الأمم المتحدة الثلاثاء 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إن العالم لم يفعل ما يكفي للقصاص في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وحثت أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المختصة بعمليات الإعدام خارج القانون الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على بذل المزيد بشأن قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

 

 

وقالت للصحفيين في بروكسل "أعتقد أن من المهم الاعتراف بأن المجتمع الدولي أخفق في القيام بواجبه تجاه ضمان ألا تكون هناك حصانة ممكنة أو إعفاء من العقاب في قتل جمال خاشقجي".

وتسعى كالامارد لإجراء تحقيق جنائي دولي عوضا عن محاكمة سعودية لكن الرياض رفضت طلبها.

ورافقت خديجة جنكيز التي كان خاشقجي يعتزم اتخاذها زوجة كالامارد في رحلة إلى بروكسل قالتا إن القصد منها تذكير الناس بأنهما ما زالتا تسعيان لتحقيق العدالة في قضية مقتل خاشقجي.

وكان خاشقجي حاصلا على إقامة في الولايات المتحدة وكان ينتقد الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية. وقدمت السلطات السعودية 11 سعوديا بتهمة قتله لمحاكمة محاطة بالسرية.

 

وفي تقرير دعت كالامارد إلى التحقيق مع ولي العهد السعودي ومسؤولين سعوديين كبار آخرين.

وفي الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي دعا الاتحاد الأوروبي إلى محاسبة كاملة لمن تقع عليهم مسؤولية مقتله مضيفا أن من الضروري إجراء تحقيق موثوق به وشفاف.

وطالبت الولايات المتحدة السعودية بإحراز تقدم ملموس نحو محاسبة من يقفون وراء الجريمة.

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