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الأردن.. وفاة شخص وإصابة 49 آخرين بإنفلونزا الخنازير


أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء، عن وفاة شخص وإصابة 49 آخرين بإنفلونزا الخنازير.

وقالت مديرة مديرية الأمراض السارية في الوزارة هديل السائح، إن الوزارة تعاملت خلال الفترة الماضية مع 49 إصابة بفيروس "إتش 1 ان 1"، تخضع 8 حالات منها للعلاج، فيما تماثل الباقون للشفاء وغادروا المستشفيات.

وأضافت أن معالجة حالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير لا تتطلب عزل المصابين حيث يتم توفير العلاج ومراقبة استجابتهم للعلاج ومن ثم مغادرتهم للمستشفيات عند استجابتهم.

وتعقيبا على حالة وفاة سجلت في مستشفى الكرك العسكري جنوب البلاد يوم الاثنين، قالت السائح إن المتوفى كان مصابا بإنفلونزا الخنازير ويعاني من نقص المناعة الناتج عن روماتيزم مزمن ما تسبب بمضاعفات أدت إلى وفاته.

وأوضحت أن إنفلونزا الخنازير تعد من أشكال الإنفلونزا الموسمية التي تظهر سنويا وتتعامل معها الكوادر الصحية بتأمين العلاجات الضرورية والفعالة والمتوفرة باستمرار لدى المستشفيات والمراكز الصحية.

وحثت المسؤولة الأردنية على اتباع الطرق الوقائية للحماية من الإنفلونزا ومنها غسل يدي المصابين وعدم استخدام الأغراض الشخصية لهم ومتابعة النشرات التوعوية حول الوقاية وعلاج المرض.

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الأردن.. وفاة شخص وإصابة 49 آخرين بإنفلونزا الخنازير
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