بيونغ يانغ تحذر ترامب من "استخدام لغة مسيئة" تهين الزعيم كيم جونغ أون

حذر مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب من "استخدام لغة مسيئة قد تهين" الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال ري سو يونغ، نائب رئيس حزب العمال الكوري الحاكم، إن على ترامب "التفكير مرتين إذا كان لا يريد أن يرى "عواقب كارثية أكبر"، مضيفا أن كوريا الشمالية ستصدر حكمها النهائي بحلول نهاية هذا العام.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول كوري شمالي، إن الزعيم كيم، قد يغير وجهات نظره تجاه ترامب إذا ما واصل الأخير إصدار التصريحات "غير اللائقة والخطيرة".