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وزير الدفاع الأمريكي: لا يمكن الجزم بأن إطلاق النار في القاعدة الأمريكية "إرهاب"


قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إنه لا يستطيع الجزم، في هذه المرحلة، بأن إطلاق النار في القاعدة الأمريكية "عملا إرهابيا"، مطالبا بالسماح للمحققين بالقيام بعملهم.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم السبت، مشيرة إلى قوله إن "غير مستعد في هذه المرحلة لاعتبار الهجوم، الذي وقع أمس الجمعة، في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في فلوريدا، والمتهم فيه سعودي بقتل ثلاثة أشخاص بأنه "إرهاب".

وقال، أمام منتدى ريجان للدفاع الوطني في ولاية كاليفورنيا: "لا.. لا أستطيع القول في هذه المرحلة إنه إرهاب"، مضيفا أنه يعتقد أنه يجب السماح للمحققين بأداء عملهم".

وكشفت مجموعة تراقب المحتوى المتطرف على الإنترنت، أن الطيار السعودي المتهم بقتل ثلاثة أشخاص داخل قاعدة بحرية أمريكية في ولاية فلوريدا الأمريكية، نشر، على ما يبدو، انتقادا لحروب الولايات المتحدة الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل تنفيذ الهجوم.

وقالت وكالة "رويترز"، نقلا عن المجموعة، إن السعودي المتهم نقل اقتباسا لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعات من تنفيذه الهجوم.

وأضافت: "لم يكشف المحققون الاتحاديون أي دوافع وراء هذا الهجوم، الذي وقع، فجر الجمعة، عندما قيل إن المتدرب السعودي بدأ في إطلاق النار من مسدس داخل قاعة دراسية بقاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية الأمريكي".

وقالت السلطات الأمريكية إن "نائبا لقائد الشرطة قتل المهاجم منهيا ثاني هجوم دام يقع داخل قاعدة عسكرية أمريكية خلال أسبوع واحد"، مشيرة إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصل بعدها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعبر عن تعازيه ويتعهد بتعاون المملكة مع التحقيق.

وأكدت السلطات أن المشتبه من أفراد القوات الجوية الملكية السعودية، وكان موجودا في القاعدة ضمن تدريب عسكري يهدف لدعم قوات الحلفاء.

ويعمل في القاعدة الأمريكية نحو 16 ألف عسكري و7400 مدني، بحسب الموقع الالكتروني لقاعدة بينساكولا.

يذكر أن حادث آخر وقت الأربعاء الماضي، قام فيه بحار بإطلاق الرصاص على ثلاثة مدنيين في قاعدة بيرل هاربور التاريخية في هاواي مما أدى إلى مقتل اثنين منهم قبل أن ينتحر.

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