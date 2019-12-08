الصفحة الدولية

نحو 14 ألف ايراني يتنافسون في الانتخابات البرلمانية


أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية إسماعيل موسوي، أن 13 ألفا و 896 شخصا ترشحوا للانتخابات البرلمانية المقررة في 21 فبراير/ شباط المقبل.

وقال موسوي، في تصريحات صحفية بعد انتهاء مهلة تسجيل المترشحين للانتخابات البرلمانية، إن العدد النهائي للمترشحين سيتم الإعلان عنه الأحد، مضيفا، أن بين المترشحين 12 ألفا و291 رجلا وألف و605 سيدات.

وأوضح أن 601 من المترشحين أي 4% يحملون شهادات حوزوية و14% شهادة الدكتوراه و77% شهادة الماجستير، والبقية من حملة شهادة البكالوريوس وما دون ذلك.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نحو 14 ألف ايراني يتنافسون في الانتخابات البرلمانية
وزير اردني سابق يطلب إحالته للقضاء
فرنسا: تواصل الإضراب لليوم الثالث على التوالي قبل موعد التعبئة الجديد الثلاثاء
لافروف: روسيا لن تنشر أسلحة في أية منطقة من العالم إلا إذا ظهرت فيها الصواريخ الأمريكية
بالفيديو.. مجسم فضائي ساخر لترامب في بريطانيا
رئيسة مجلس النواب الامريكي يصدر بيانا حول عزل ترامب
اشتباكات بين متظاهرين والقوات الامنية في فرنسا
ايران تزيح الستار عن اول منظومة ذكية لادارة الاتصالات في قواتها المسلحة
ظريف: خطاب قوى الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة يظهر "عجزها البائس"
كوريا الشمالية تحذر ترامب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.69
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك