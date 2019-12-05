بالفيديو.. مجسم فضائي ساخر لترامب في بريطانيا

سخرت شركة بريطانية من رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، خلال زيارته الجارية للندن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، بطريقة مبتكرة من خلال إطلاق مجسم ساخر له إلى الفضاء.

وصمم بعض المحتجين على سياسات ترامب في المملكة المتحدة منذ فترة، بالون ”بيبي ترامب“، ليتم استعراضه في مواقع مختلفة حول العالم.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أخذت شركة ”سينت إنتو سبيس“ فكرة استعراض بالون ترامب الساخر إلى مستوى جديد، وشرعت في إطلاق مجسم لـ ”بيبي ترامب“، إلى الغلاف الجوي احتجاجًا على زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة.

وقال أليكس كين من شركة ”سينت إنتو سبيس“ المتخصصة في إرسال الأشياء إلى حافة الغلاف الجوي حتى يمكن تصويرها وكوكب الأرض في الخلفية: إن ”هذا الفيديو ممتع للغاية، لقد أحببنا بالون بيبي ترامب وأردنا تطوير الفكرة“.

وظهر البالون الأصلي لأول مرة في يوليو/ تموز 2018 أثناء زيارة ترامب للمملكة المتحدة، ولكنه اشتهر أكثر عند استعراضه خلال زيارته الرسمية الأولى في يونيو/ حزيران 2019.

والآن وصل مسجم ”بيبي ترامب“ إلى أعلى مستويات الشهرة بالوصول إلى الفضاء، على متن منطاد بدأ رحلته من مدينة شيفيلد البريطانية، إلى حافة الغلاف الجوي، بالتزامن مع زيارة ترامب إلى المملكة المتحدة كجزء من قمة ”الناتو“.

وتم وضع المجسم المصمم ليشبه البالون الأصلي، على منصة قاعدة منطاد مراقبة الطقس أمام الكاميرا، وهو يظهر في الفيديو وهو مطلي باللون البرتقالي ويرتدي الحفاضة ويمسك بهاتف محمول.

وقال كين: ”وصل المنطاد إلى ارتفاع يبلغ حوالي 10 آلاف متر، ونعتقد أنه مثال جيد على السخرية السياسية، حيث يتجاهل ترامب أي شيء لا يثيره عاطفيًا. وكمؤسسة علمية، أردنا أن نعبر عن استيائنا من إنكاره لحالة المناخ التي يواجهها العالم“