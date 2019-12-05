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ايران تزيح الستار عن اول منظومة ذكية لادارة الاتصالات في قواتها المسلحة


ازيح الستار، اليوم الخميس، عن اول منظومة ذكية لـ "ادارة الاتصالات في القوات المسلحة" التابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري ووزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي لمعرض منجزات منظمة الصناعات الدفاعية.

وبحسب المواقع الايرانية، فان هذه المنظومة تتضمن 4 منظومات فرعية تقوم في اطار الامن الاستخباري للقوات المسلحة، بربط القضايا المتعلقة بالمعدات العسكرية والدفاعية في عملية ذكية من مستوى القوات العملانية للقوات المسلحة الى مجال "الجهوزية" ومن مجال "الجهوزية" الى منظمة الصناعات الدفاعية.

والهدف من هذه المنظومة هو زيادة سرعة ودقة الرد على طلبات القوات المسلحة وتوفير هذه الامكانية للقوات المسلحة لمتابعة الرد على مطالبها بصورة دقيقة وان تشارك فيها بصورة فاعلة.

وتم تصميم المنظومة بهدف الاتصال والتعامل الوثيق والآني في سياق استراتيجية وزارة الدفاع لدعم القوات المسلحة

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