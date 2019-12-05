ظريف: خطاب قوى الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة يظهر "عجزها البائس"

قالت إيران يوم الخميس إن خطابا وجهته ثلاث دول بالاتحاد الأوروبي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتهم فيه طهران بامتلاك صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية يظهر "عجزها البائس" عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر يقول "خطاب الدول الأوروبية الثلاث الأخير لمجلس الأمن عن الصواريخ كذب يائس للتغطية على عجزها البائس عن الوفاء بالحد الأدنى من التزامها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة" مشيرا إلى الاسم الرسمي للاتفاق النووي.

وحث بريطانيا وفرنسا وألمانيا على عدم الإذعان "للتنمر الأمريكي".

كان سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا قد حثوا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في خطاب جرى توزيعه يوم الأربعاء على إبلاغ مجلس الأمن في تقريره التالي بأن برنامج إيران الصاروخي "لا يتمشى" مع قرار الأمم المتحدة الذي تبنى الاتفاق النووي المبرم بين إيران وست قوى عالمية.

وظهر الخطاب في وقت تصاعدت فيه الاحتكاكات بين إيران والغرب مع تراجع إيران تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق بعدما انسحبت واشنطن منه العام الماضي وأعادت فرض العقوبات التي شلت الاقتصاد الإيراني.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير لوكالة "رويترز" إن من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن في 20 ديسمبر كانون الأول لتقييم مدى الالتزام بالقرار الداعم للاتفاق النووي وإن الخطاب الأوروبي "سيضيف إلى ذلك النقاش".