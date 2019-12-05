كوريا الشمالية تحذر ترامب

حذرت مسؤولة كبيرة في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من وصف الزعيم كيم جونغ أون مجددًا بأنه "رجل الصواريخ"،

وقالت إن من شأن ذلك أن يمثل "تحديًا في غاية الخطورة" يُذكّر بما جرى قبل عامين.

وكانت تشوي سون هوي، نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي، التي نقلت عنها وكالة الأنباء المركزية الكورية هذا التصريح، تشير إلى فترة تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وكان ترامب قال، يوم الثلاثاء، إنه ما زال يثق بزعيم كوريا الشمالية، لكنه أشار إلى أن كيم "يحب إطلاق الصواريخ".

وأضاف للصحافيين، خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي في لندن: "هذا هو السبب في أنني أسميه (كيم) رجل الصواريخ".