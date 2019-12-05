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البرلمان الاميركي يعلن تقديم اتهامات ضد ترامب بهدف عزله عن السلطة


أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن مجلس النواب قام بصياغة مواد المساءلة ضد الرئيس دونالد ترامب.

وقالت بيلوسي إنه تم تقديم اتهامات ضد ترامب بهدف عزله عن السلطة.

وقالت رئيسة مجلس النواب إنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب. وأضافت بيلوسي للصحفيين "أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير".

الى ذلك حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على التحرك سريعا لو كانوا يعتزمون مساءلته حتى يتسنى لمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التعامل مع القضية.

وكتب ترامب على تويتر "إذا كنتم ستقررون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن، بسرعة، حتى يكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنى لبلدنا العودة للعمل".

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