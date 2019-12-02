طهران تدعو الأوروبيين إلى إيصال الأدوية للأطفال الايرانيين بدلاً من تهديد البلاد

دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الاثنين، الأوروبيين إلى إيصال الأدوية للاطفال الايرانيين الفراشات (المصابين بإنحلال البشرة الفقاعي) بدلاً من تهديد طهران.

وقال ظريف في تغريدة على موقعه في "تويتر"،:"على الاتحاد الاوروبي/ الدول الاوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا وألمانيا) والسويد باعتبارها المساهمة المستقبلية في اينستكس، وبدلا من التهديدات المتغطرسة او الوعود الخاوية على الحبر، أن تبدأ بمبادرة بسيطة جداً، وهي أن تطلب من (شرطة أدوية) مولنليك ان تبيع منتجاتها (الى ايران) من اجل مساعدة الاطفال الايرانيين المصابين بمرض EB (إنحلال البشرة الفقاعي)، فالارهاب الاقتصادي يقتل البشر".

يشار إلى أن مرض EB (انحلال البشرة الفقاعي) هو مجموعة من الاضطرابات الوراثية تصيب النسيج الضام وتسبب ظهور بثرات بالجلد والأغشية المخاطية، ويصيب طفلا واحدا من بين كل 50 ألف حالة ولادة، ويُطلق على الاطفال المصابين بهذا المرض "الاطفال الفراشات"، فيما تشير التكهنات الى وجود قرابة 1200 مصاب بهذا المرض في ايران، تم التعرف على نصفهم.