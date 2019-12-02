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تركيا: 192 ألف مليونير و65 مليون فقير


كشف تقرير حديث، عن ارتفاع أعداد المليونيرات في تركيا الى 33 ألف و864 شخصًا خلال عشرة أشهر فقط، مشيراً إلى أن إجمالي ثروات المليونيرات المستقرين في تركيا بلغ 1 تريليون و199 مليار و102 مليون ليرة تركية.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي التركي (BDDK)، أن عدد المليونيرات الأتراك داخل البلاد وخارجها بلغ 213 ألف و990 شخصًا بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بزيادة 33 ألف و864 مليونيرًا خلال الأشهر العشرة الأخيرة، حيث كان العدد بنهاية العام الماضي نحو 180 ألف و126 شخصًا فقط.

وأوضح التقرير أن ثروات المليونيرات الأتراك بلغت 1 تريليون و289 مليار و779 مليون ليرة تركية، ليصبح متوسط ثروة كل مليونير نحو 6 ملايين و27 ألف ليرة تركية.

أما في نهاية عام 2018، كان متوسط ثروات المليونيرات نحو 1 تريليون و109 مليار و859 مليون ليرة، ليكون إجمالي الزيادة خلال 10 أشهر الأخيرة نحو 179 مليار و920 مليون ليرة.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن عدد المليونيرات المستقرين في تركيا ارتفع في الأشهر العشرة الأخيرة بنحو 30 ألف و116 شخصًا، ليصل العدد داخل تركيا إلى 191 ألفًا و916 مليونيرًا، لافتًا إلى أن إجمالي ثرواتهم بلغت تريليون و119 مليار و102 مليون ليرة.

وأوضح أن إجمالي ثروات المليونيرات المستقرين داخل تركيا بلغت 508 مليار و747 مليون من الليرة التركية، و769 مليار و62 مليون ليرة من العملات الأجنبية، و11 مليار و293 مليون ليرة من المعادن النفيسة.

كما أشار إلى أن عدد المليونيرات الأتراك المقيمين في الخارج ارتفع بنحو 3 آلاف و748 شخصًا مقارنة بنهاية عام 2018، وبلغت قيمة ثرواتهم 90 مليار و677 مليون ليرة تركية.

من ناحية أخرى، وفق تصريحات رئيس جمعية حقوق المستهلك، تورهان تشاكار، في مارس 2019، فإن أكثر من 20 في المائة من السكان (حوالي 16.5 مليون شخص) دون حد الجوع، وأكثر من 60 في المائة تحت خط الفقر، وأكثر من 80 في المائة (حوالي 65 مليون شخص) يعيش تحت خط الفقر والجوع.

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